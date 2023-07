X JAPAN: pubblicato il nuovo singolo ''Angel''

29/07/2023 - 19:20 (98 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 Loro e i Luna Sea i migliori gruppi giapponesi visti live, se dovessero tornare in Europa si corre a vederli! 2 Quoto ogni parola del buon Da-x con la sola aggiunta che lo invidio A BESTIA per averli visti a Parigi, la prossima volta, speriamo vengano, mi aggrego! 1 Bella ballad, nella sua semplicità la melodia la fa da padrona; dei brani post reunion, insieme a I.V., è quella che ho apprezzato maggiormente. Toshi in grande forma, interpretazione vocale ottima. Il livello compositivo di Yoshiki è indiscutibile, uno dei più grandi musicisti attualmente in attività a mio parere, spero esca l’album prima o poi e sarebbe molto bello rivederli dal vivo (magari senza dover andare fino a Parigi come l’ultima volta)