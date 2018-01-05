EXTINCTION A.D.: online la nuova ''Morality Bait''

04/08/23
AN AUTUMN FOR CRIPPLED CHILDREN
Closure
04/08/23
REPENTANCE
The Process of Human Demise
04/08/23
1914
Eschatology of War (Reissue)
04/08/23
RIAN
Wings
04/08/23
ICON OF SIN (BRA)
Legends
04/08/23
EDWARD REEKERS
The Liberty Project
09/08/23
HUMANITY`S LAST BREATH
Ashen
11/08/23
KATAKLYSM
Goliath
11/08/23
BLINDSTONE
Scars to Remember
11/08/23
THE MYSTICAL HOT CHOCOLATE ENDEAVORS
A Clock without a Craftsman
02/08/23
RUSSIAN CIRCLES + CROUCH
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
02/08/23
CRO-MAGS
BLAH BLAH - TORINO
02/08/23
PFM
STADIO COMUNALE FONTE DELL\\\'OLMO - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
03/08/23
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL
LOCALITA` TAVERNE - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
04/08/23
BARDOMAGNO
MONTELAGO FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
04/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO
04/08/23
LACUNA COIL - WAVE SUMMER MUSIC
Villa Bellini - Catania Via Etnea
04/08/23
LACUNA COIL - WAVE SUMMER MUSIC (After Party)
Blu Playa - Catania, Viale Kennedy 11
04/08/23
JEROMES DREAM + PUT PÙRANA + DELL’ANIMA NELLA SERPE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA
05/08/23
METAL FOR EMERGENCY
OPEN AIR - FILAGO (BG)