ANGRA: in streaming il singolo ''Ride Into the Storm''

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progster78
Venerdì 4 Agosto 2023, 17.51.26
3
Questa volta non sono d\'accordo con il buon fasanez,il brano non spicca per originalità ma e\' un buon pezzo in perfetto stile power suonato benissimo (Valverde gran talento). Bello l\'omaggio a Matos al minuto 5.35. Ormai i vecchi tempi son passati purtroppo ma bisogna dare atto che Omni sia un buon disco a differenza di Secret Garden e ho un buon presentimento per il nuovo lavoro. In molti diranno che la band è snaturata ma sicuramente e\' un discorso che potremmo fare anche con altre band.
Painkiller
Venerdì 4 Agosto 2023, 17.36.37
2
Canonico ma convincente per suono e prestazione generale del gruppo. Come primo singolo va bene. Ora sono curioso di sentire il resto. Non credo che Lione sia mai stato confermato come membro ufficiale (?) ma se fosse così credo che gioverebbe al gruppo, così da stabilizzare definitivamente la line-up e far guardare in avanti tutti i fans…
fasanez
Venerdì 4 Agosto 2023, 17.34.22
1
Per me è un no principalmente perchè questo pezzo mi ricorda decisamente troppo carry on e poi la voce di Lione proprio non mi piace, specialmente negli angra dove per me c\'entra proprio poco.
RECENSIONI
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