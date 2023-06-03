VALKEAT: disponibile al'ascolto il brano ''Vana''

09/08/23
HUMANITY`S LAST BREATH
Ashen
11/08/23
BLINDSTONE
Scars to Remember
11/08/23
STREETLIGHT
Ignition
11/08/23
KATAKLYSM
Goliath
11/08/23
URNE
A Feast On Sorrow
11/08/23
TARJA
Rocking Heels
11/08/23
MEGAHERZ
In Teufels Namen
11/08/23
SARAYASIGN
The Lions Road
11/08/23
KING KOBRA
We Are Warriors
11/08/23
THE HIVES
The Death of Randy Fitzsimmons
09/08/23
DROPKICK MURPHYS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA
10/08/23
SPIRIT MOTHER
CASCINA BELLARIA - SEZZADIO (AL)
12/08/23
AGGLUTINATION METAL FESTIVAL
SCUOLE MEDIE - CHIAROMONTE (PZ)
12/08/23
SICK TAMBURO
SPAZIO SANDRO PERTINI - PERIGNANO LARI (PI)
12/08/23
FESTA DI RADIO ONDA D’URTO
AREA FESTE VIA SERENISSIMA - BRESCIA
12/08/23
BAY FEST 2023 (day 1)
VIALE PINZON 227 - IGEA MARINA (RIMINI)
12/08/23
DAVIDE VAN DE SFROOS
CAMPO DI BRENZONE - (VR)
12/08/23
BAMBÙ FESTIVAL 2023 (day 3)
PARCO FLUVIALE ALEX LANGER - MONTE URANO (FM)
13/08/23
BEARTOOTH + GUESTS
FESTA RADIO ONDA D’URTO - BRESCIA
13/08/23
MARLENE KUNTZ
SPAZIO SANDRO PERTINI - PERIGNANO LARI (PI)