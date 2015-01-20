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CAVALERA
Morbid Visions

14/08/23
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An Evening of Innocence & Danger: Live in Hamburg

14/08/23
CAVALERA
Bestial Devastation

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18/08/23
THE DEAD DAISIES
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18/08/23
RINGWORM
Seeing Through Fire

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14/08/23
BAY FEST 2023
MAPO CLUB - BELLARIA IGEA MARINA (RN)

14/08/23
CASTALDI METAL NIGHT
BAITA PIAN DEI CASTQLDI (BL)

15/08/23
PFM
PIAZZA PLEBISCITO - CORLETO PERTICARA (PZ)

15/08/23
AMYL AND THE SNIFFERS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

15/08/23
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16/08/23
DRAIN + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA

17/08/23
ARTIFICIAL BRAIN + DEVOID OF THOUGHT
CENTRALE66 - MODENA

17/08/23
WHILE SHE SLEEPS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

17/08/23
MARLENE KUNTZ
MONTAGNA MOLISE FESTIVAL - CAMPITELLO MATESE (CB)

17/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 1)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)
URFAUST: si sciolgono, tutto il nuovo ''Untergang'' in streaming
14/08/2023 - 17:22 (37 letture)

RECENSIONI
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