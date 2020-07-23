NECK CEMETERY: primi dettagli del nuovo album ''Bring Us The Head''

14/08/23
CAVALERA
Morbid Visions
14/08/23
NEAL MORSE BAND
An Evening of Innocence & Danger: Live in Hamburg
14/08/23
CAVALERA
Bestial Devastation
18/08/23
OBLIVION PROTOCOL
The Fall of the Shires
18/08/23
INVULTATION
Feral Legion
18/08/23
VALKEAT
Fireborn
18/08/23
DEAD TALKS
Veneration of the Dead
18/08/23
HORRENDOUS
Ontological Mysterium
18/08/23
THE DEAD DAISIES
Best Of
18/08/23
RINGWORM
Seeing Through Fire
14/08/23
BAY FEST 2023
MAPO CLUB - BELLARIA IGEA MARINA (RN)
14/08/23
CASTALDI METAL NIGHT
BAITA PIAN DEI CASTQLDI (BL)
15/08/23
PFM
PIAZZA PLEBISCITO - CORLETO PERTICARA (PZ)
15/08/23
AMYL AND THE SNIFFERS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA
15/08/23
CASTLE ATTACK! FESTIVAL
ROCCA DI GRADARA - GRADARA (PU)
16/08/23
DRAIN + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA
17/08/23
ARTIFICIAL BRAIN + DEVOID OF THOUGHT
CENTRALE66 - MODENA
17/08/23
WHILE SHE SLEEPS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA
17/08/23
MARLENE KUNTZ
MONTAGNA MOLISE FESTIVAL - CAMPITELLO MATESE (CB)
17/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 1)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)