     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Goliath - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

18/08/23
VALKEAT
Fireborn

18/08/23
GODTHRYMM
Distortions

18/08/23
THE DEAD DAISIES
Best Of

18/08/23
HORRENDOUS
Ontological Mysterium

18/08/23
DEAD TALKS
Veneration of the Dead

18/08/23
OBLIVION PROTOCOL
The Fall of the Shires

18/08/23
INVULTATION
Feral Legion

18/08/23
UNBLESSED DIVINE
Portal to Darkness

18/08/23
ORBIT CULTURE
Descent

18/08/23
WARMEN
Here for None

CONCERTI

15/08/23
PFM
PIAZZA PLEBISCITO - CORLETO PERTICARA (PZ)

15/08/23
AMYL AND THE SNIFFERS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

15/08/23
CASTLE ATTACK! FESTIVAL
ROCCA DI GRADARA - GRADARA (PU)

16/08/23
DRAIN + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA

17/08/23
ARTIFICIAL BRAIN + DEVOID OF THOUGHT
CENTRALE66 - MODENA

17/08/23
WHILE SHE SLEEPS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

17/08/23
MARLENE KUNTZ
MONTAGNA MOLISE FESTIVAL - CAMPITELLO MATESE (CB)

17/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 1)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)

17/08/23
I AM MORBID
CUEVAROCK LIVE– STRADA EX PROVINCIALE QUARTUCCIU-GANNI QUARTUCCIU (CA)

17/08/23
FESTA DI RADIO ONDA D\'URTO
AREA FESTE VIA SERENISSIMA - BRESCIA
KATAKLYSM: ecco la clip di ''Dark Wings of Deception''
14/08/2023 - 21:21 (58 letture)

RECENSIONI
65
80
75
60
72
80
85
ARTICOLI
15/02/2007
Intervista
KATAKLYSM
Parla Maurizio
 
ALTRE NOTIZIE
14/08/2023 - 21:21
KATAKLYSM: ecco la clip di ''Dark Wings of Deception''
04/07/2023 - 23:17
KATAKLYSM: presentano il brano ''Die as a King''
20/05/2023 - 15:59
KATAKLYSM: i dettagli completi di ''Goliath'' e il singolo ''Bringer of Vengeance''
24/04/2023 - 13:14
KATAKLYSM: il nuovo album ''Goliath'' ad agosto
05/11/2022 - 08:56
SOILWORK: coi Kataklysm per un'unica data in Italia
12/05/2022 - 17:17
ORION SUMMER FEST: i dettagli della terza parte con Kataklysm e Ulvedharr
25/03/2021 - 17:19
KATAKLYSM: ecco la clip di ''Defiant''
25/09/2020 - 19:47
KATAKLYSM: ecco la clip di ''Cut Me Down'' con Tuomas Saukkonen
05/09/2020 - 15:53
KATAKLYSM: si separano dal batterista Oli Beaudoin, annunciato il sostituto
28/08/2020 - 15:42
KATAKLYSM: ecco il video del nuovo singolo ''Underneath the Scars''
ULTIME NOTIZIE
15/08/2023 - 08:02
MARTHE: firmano con Southern Lord Records, in arrivo il disco di debutto
15/08/2023 - 07:59
THE CIRCLE: tutto il nuovo ''The Awakening'' in streaming
14/08/2023 - 21:24
FIREWIND: in streaming un singolo dal prossimo disco ''Still Raging''
14/08/2023 - 21:16
DEREK SHERINIAN/SIMON PHILLIPS: pubblicato il video di ''Inertia''
14/08/2023 - 17:38
PIGNOLETTO FEST: i dettagli del festival di questo sabato a Modena
14/08/2023 - 17:36
TSJUDER: pubblicano un video ufficiale per ''Helvegr''
14/08/2023 - 17:33
INVULTATION: online la nuova ''Human Caltrops''
14/08/2023 - 17:29
EXHUMED: al lavoro per il nuovo album
14/08/2023 - 17:26
NECK CEMETERY: primi dettagli del nuovo album ''Bring Us The Head''
14/08/2023 - 17:22
URFAUST: si sciolgono, tutto il nuovo ''Untergang'' in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     