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The Moment You Find Your Flame [EP]

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15/08/23
PFM
PIAZZA PLEBISCITO - CORLETO PERTICARA (PZ)

15/08/23
AMYL AND THE SNIFFERS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

15/08/23
CASTLE ATTACK! FESTIVAL
ROCCA DI GRADARA - GRADARA (PU)

16/08/23
DRAIN + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA

17/08/23
ARTIFICIAL BRAIN + DEVOID OF THOUGHT
CENTRALE66 - MODENA

17/08/23
WHILE SHE SLEEPS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

17/08/23
MARLENE KUNTZ
MONTAGNA MOLISE FESTIVAL - CAMPITELLO MATESE (CB)

17/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 1)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)

17/08/23
I AM MORBID
CUEVAROCK LIVE– STRADA EX PROVINCIALE QUARTUCCIU-GANNI QUARTUCCIU (CA)

17/08/23
FESTA DI RADIO ONDA D\'URTO
AREA FESTE VIA SERENISSIMA - BRESCIA
DISMEMBER: in streaming il video di ''Skinfather'' da ''Indecent & Obscene''
15/08/2023 - 17:23 (25 letture)

RECENSIONI
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