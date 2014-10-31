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OBLIVION PROTOCOL
The Fall of the Shires

18/08/23
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The Moment You Find Your Flame [EP]

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Fireborn

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Seeing Through Fire

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17/08/23
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17/08/23
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17/08/23
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18/08/23
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18/08/23
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18/08/23
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19/08/23
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SKALMOLD: ascolta ''Ydalir'' dal nuovo album
16/08/2023 - 21:12 (37 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
22/11/2016
Intervista
SKALMOLD
Siamo dei semplici musicisti
07/11/2016
Live Report
KORPIKLAANI + MOONSORROW + SKALMOLD
Alcatraz, Milano, 02/11/16
06/11/2014
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ELUVEITIE + ARKONA + SKALMOLD
New Age Club, Roncade (TV), 31/10/2014
 
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