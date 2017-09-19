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ATREYU
The Moment You Find Your Flame [EP]

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ARTIFICIAL BRAIN + DEVOID OF THOUGHT
CENTRALE66 - MODENA

17/08/23
WHILE SHE SLEEPS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

17/08/23
MARLENE KUNTZ
MONTAGNA MOLISE FESTIVAL - CAMPITELLO MATESE (CB)

17/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 1)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)

17/08/23
I AM MORBID
CUEVAROCK LIVE– STRADA EX PROVINCIALE QUARTUCCIU-GANNI QUARTUCCIU (CA)

17/08/23
FESTA DI RADIO ONDA D\'URTO
AREA FESTE VIA SERENISSIMA - BRESCIA

18/08/23
MARLENE KUNTZ
PIAZZA ORSINI DEL BALZO – MESAGNE (BR)

18/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 2)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)

18/08/23
BLERA IN ROCK (day 1)
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - BLERA (VT)

19/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 3)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)
WOLVES IN THE THRONE ROOM: dettagli e singolo del nuovo EP ''Crypt of Ancestral Knowledge''
17/08/2023 - 07:42 (35 letture)

RECENSIONI
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