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Distortions

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THE CIRCLE
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18/08/23
VALKEAT
Fireborn

18/08/23
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The Moment You Find Your Flame [EP]

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17/08/23
ARTIFICIAL BRAIN + DEVOID OF THOUGHT
CENTRALE66 - MODENA

17/08/23
WHILE SHE SLEEPS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

17/08/23
MARLENE KUNTZ
MONTAGNA MOLISE FESTIVAL - CAMPITELLO MATESE (CB)

17/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 1)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)

17/08/23
I AM MORBID
CUEVAROCK LIVE– STRADA EX PROVINCIALE QUARTUCCIU-GANNI QUARTUCCIU (CA)

17/08/23
FESTA DI RADIO ONDA D\'URTO
AREA FESTE VIA SERENISSIMA - BRESCIA

18/08/23
MARLENE KUNTZ
PIAZZA ORSINI DEL BALZO – MESAGNE (BR)

18/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 2)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)

18/08/23
BLERA IN ROCK (day 1)
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - BLERA (VT)

19/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 3)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)
TESSERACT: ''The Grey'' è il secondo singolo del nuovo album
17/08/2023 - 07:45 (30 letture)

RECENSIONI
s.v.
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ARTICOLI
28/11/2018
Live Report
TESSERACT + BETWEEN THE BURIED AND ME + PLINI
Campus Industry, Parma, 24/11/2018
27/02/2016
Live Report
TESSERACT + THE CONTORTIONIST
Legend Club, Milano (MI), 21/02/2016
01/12/2015
Intervista
TESSERACT
Viaggio tra le dimensioni
28/01/2014
Live Report
PROTEST THE HERO + TESSERACT + THE SAFETY FIRE + INTERVALS
Live Forum, Assago (MI), 23/01/2014
 
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