TESSERACT: ''The Grey'' è il secondo singolo del nuovo album

18/08/23
THE DEAD DAISIES
Best Of
18/08/23
GODTHRYMM
Distortions
18/08/23
HORRENDOUS
Ontological Mysterium
18/08/23
WARMEN
Here for None
18/08/23
CYHRA
The Vertigo Trigger
18/08/23
THE CIRCLE
Of Awakening
18/08/23
RINGWORM
Seeing Through Fire
18/08/23
DEAD TALKS
Veneration of the Dead
18/08/23
VALKEAT
Fireborn
18/08/23
ATREYU
The Moment You Find Your Flame [EP]
17/08/23
ARTIFICIAL BRAIN + DEVOID OF THOUGHT
CENTRALE66 - MODENA
17/08/23
WHILE SHE SLEEPS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA
17/08/23
MARLENE KUNTZ
MONTAGNA MOLISE FESTIVAL - CAMPITELLO MATESE (CB)
17/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 1)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)
17/08/23
I AM MORBID
CUEVAROCK LIVE– STRADA EX PROVINCIALE QUARTUCCIU-GANNI QUARTUCCIU (CA)
17/08/23
FESTA DI RADIO ONDA D\'URTO
AREA FESTE VIA SERENISSIMA - BRESCIA
18/08/23
MARLENE KUNTZ
PIAZZA ORSINI DEL BALZO – MESAGNE (BR)
18/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 2)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)
18/08/23
BLERA IN ROCK (day 1)
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - BLERA (VT)
19/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 3)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)