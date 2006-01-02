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END: ad ottobre il nuovo disco ''The Sin of Human Frailty'', ascolta un brano
17/08/2023 - 07:49 (27 letture)

ARTICOLI
10/05/2022
Live Report
DREAM THEATER + DEVIN TOWNSEND
Mediolanum Forum, Assago (MI), 06/05/2022
30/01/2020
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 42 - Gotthard
24/09/2018
Live Report
BATUSHKA + DARKEND
Traffic Live Club, Roma, 18/09/2018
15/12/2017
Articolo
BLACK METAL COMPENDIUM
Volume 2 - Europa e Regno Unito
04/09/2017
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 41 - David Bowie, Parte terza
12/06/2017
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 40 - David Bowie, parte seconda
08/04/2017
Articolo
BLACK METAL COMPENDIUM
Volume 1 - Scandinavia e Terre del Nord
12/03/2017
Live Report
ANTIMATTER + VIOLET BLEND
No Cage, Prato, 08/03/2017
07/03/2017
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 39 - David Bowie, parte prima
12/07/2016
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 38 - Atomic Rooster
14/06/2016
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 37 - High Tide
11/11/2015
Live Report
SHINING + DARKEND + SELVANS + LUNARSEA
Traffic Club, Roma, 05/11/2015
31/10/2015
Live Report
FUROR GALLICO + SENTINUM + EVENDIM
Exenzia-Rock Club, Prato (PO) , 23/10/2015
22/07/2015
Live Report
DEVIN TOWNSEND PROJECT
Rockplanet, Pinarella di Cervia (RA), 17/07/2015
14/03/2015
Live Report
DEVIN TOWNSEND PROJECT + PERIPHERY + SHINING
Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI), 08/03/2015
19/02/2015
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 36 - Scorpions, parte seconda
10/02/2015
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 35 - Scorpions, parte prima
11/11/2014
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 34 - Black Widow
15/09/2014
Intervista
DEVIN TOWNSEND
A tu per tu col genio
16/08/2014
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 33 - Dick Wagner
16/08/2014
Live Report
DEVIN TOWNSEND + SHINING
Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA), 11/08/14
26/07/2014
Articolo
JIMI HENDRIX
Zero. La Mia Storia - La recensione
09/05/2014
Live Report
TOXIK + ENDOVEIN + GUESTS
White Lion, Leinì (TO), 04/05/2014
28/04/2014
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 32 - Lou Reed, prima parte
20/10/2013
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 31 - Il Rovescio della Medaglia
02/10/2013
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 30 - Queen, terza parte
27/09/2013
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 29 - Queen, seconda parte
23/09/2013
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 28 - Queen, prima parte
12/08/2013
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LEGENDS OF ROCK
# 27 - Gentle Giant, seconda parte
24/07/2013
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 26 - Gentle Giant, prima parte
21/06/2013
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 25 - Van Der Graaf Generator, seconda parte
06/06/2013
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 24 - Van Der Graaf Generator, prima parte
10/05/2013
Live Report
THE GREAT MASS OVER EUROPE TOUR 2013 – SEPTICFLESH + FLESHGOD APOCALYPSE + CARACH ANGREN + DESCENDING
Fillmore, Cortemaggiore (PC), 06/05/2013
13/03/2013
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 23 - Thin Lizzy
05/12/2012
Articolo
JIMI HENDRIX
Live At Woodstock, 17/08/1969
05/12/2012
Live Report
FEAR FACTORY + DEVIN TOWNSEND PROJECT + DUNDERBEIST
Magazzini Generali, Milano, 25/11/2012
02/12/2012
Live Report
CRADLE OF FILTH + GOD SEED + ROTTING CHRIST + DARKEND
Magazzini Generali, Milano, 27/11/2012
30/07/2012
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 22 - Rory Gallagher
16/07/2012
Intervista
DARKEND
Dietro le quinte del teatro degli orrori
28/06/2012
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 21 - Tommy Bolin
04/12/2011
Articolo
DEFENDERS OF THE FAITH
La recensione
19/09/2011
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 20 - Pink Floyd, seconda parte
17/09/2011
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 19 - Pink Floyd, prima parte
23/08/2011
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 18 - Ramones, seconda parte
01/08/2011
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 17 - Ramones, prima parte
12/06/2011
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LEGENDS OF ROCK
# 16 - Yes, seconda parte
27/05/2011
Intervista
IN LEGEND
Pianoforte, ballate e proiettili
23/05/2011
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 15 - Yes, prima parte
20/05/2011
Live Report
ROTTING CHRIST + OMNIUM GATHERUM + DAYLIGHT MISERY + DARKEND + altri
Init Club, Roma, 15/05/2011
12/05/2011
Live Report
THEATRES DES VAMPIRES + ENDAEMONA
Blackout, Roma, 07/05/2011
05/04/2011
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 14 - Genesis, seconda parte
28/03/2011
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LEGENDS OF ROCK
# 13 - Genesis, prima parte
14/02/2011
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LEGENDS OF ROCK
# 12 - Deep Purple, seconda parte
04/02/2011
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LEGENDS OF ROCK
# 11 - Deep Purple, prima parte
21/01/2011
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LEGENDS OF ROCK
# 10 - Syd Barrett
15/11/2010
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LEGENDS OF ROCK
# 9 - Jethro Tull, seconda parte
02/11/2010
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LEGENDS OF ROCK
# 8 - Jethro Tull, prima parte
15/10/2010
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LEGENDS OF ROCK
# 7 - Frank Zappa, seconda parte
06/10/2010
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LEGENDS OF ROCK
# 6 - Frank Zappa, prima parte
08/08/2010
Live Report
MARCO MENDOZA BAND
Nocelleto, 29/07/2010
28/05/2010
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LEGENDS OF ROCK
# 5 - Black Sabbath, seconda parte
22/05/2010
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LEGENDS OF ROCK
# 4 - Black Sabbath, prima parte
18/04/2010
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LEGENDS OF ROCK
# 3 - Led Zeppelin, seconda parte
26/03/2010
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LEGENDS OF ROCK
# 2 - Led Zeppelin, prima parte
27/02/2010
Live Report
SCOTT HENDERSON
L'importanza delle piccole cose
20/02/2010
Live Report
CYBER CROSS + DARKEND + ABYSS OF PAIN
Tre concerti, due giudizi
16/02/2010
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 1 - Jimi Hendrix
30/12/2009
Live Report
MARCO MENDOZA BAND
Notti magiche...
21/07/2009
Live Report
LEGEND OF CHAOS
Leggende a confronto pt.2
18/07/2009
Live Report
MOTORHEAD + EXTREMA + MERENDINE ATOMICHE
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 15/07/2009
14/07/2009
Live Report
LEGEND OF CHAOS
Leggende a confronto pt.1
05/07/2009
Intervista
PENDRAGON
Purezza Progressiva
02/01/2006
Intervista
DEVIN TOWNSEND
Si racconta a Metallized
 
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CHRIS BOLTENDAHL’S STEELHAMMER: online il lyric video di ''Beds Are Burning''
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