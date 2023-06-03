VALKEAT: disponibile il singolo ''Thunderbird''

25/08/23
ASPHODELUS
Sculpting From Time
25/08/23
MEURTRIERES
Ronde de Nuit
25/08/23
SINHERESY
Event Horizon
25/08/23
INCANTATION
Unholy Deification
25/08/23
HEIMDALL
Hephaestus
25/08/23
ASKING ALEXANDRIA
Where Do We Go From Here?
25/08/23
U.D.O.
Touchdown
25/08/23
WEST ALLEY
A Night to Remember
25/08/23
ALICE COOPER
Road
25/08/23
ENDSTILLE
DetoNation
22/08/23
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
PARCO DELLA MUSICA VIA VENEZIA 40 - PADOVA
22/08/23
AMA MUSIC FESTIVAL
VILLA CÀ CORNARO VIA CÀ CORNARO, 9 - ROMANO D\'EZZELINO (VI)
22/08/23
WE ARE DEATHCORE 2023
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
23/08/23
BDRMM
TEATRO ARENA CONCHIGLIA - SESTRI LEVANTE (GE)
23/08/23
AMA MUSIC FESTIVAL
VILLA CÀ CORNARO VIA CÀ CORNARO, 9 - ROMANO D\'EZZELINO (VI)
24/08/23
FESTA BIKERS (day one)
ZONA INDUSTRIALE - COLOGNO AL SERIO (BG)
24/08/23
FESTA DI RADIO ONDA D\'URTO
AREA FESTE VIA SERENISSIMA - BRESCIA
25/08/23
FESTA BIKERS (day two)
ZONA INDUSTRIALE - COLOGNO AL SERIO (BG)
25/08/23
ELVENKING + FROZEN CROWN
FABRICA DI ROMA (VT)
25/08/23
ASCENDED DEAD + DETERIOROT
CENTRALE66 - MODENA