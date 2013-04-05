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22/08/23
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
PARCO DELLA MUSICA VIA VENEZIA 40 - PADOVA

22/08/23
AMA MUSIC FESTIVAL
VILLA CÀ CORNARO VIA CÀ CORNARO, 9 - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

22/08/23
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23/08/23
BDRMM
TEATRO ARENA CONCHIGLIA - SESTRI LEVANTE (GE)

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AMA MUSIC FESTIVAL
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24/08/23
FESTA BIKERS (day one)
ZONA INDUSTRIALE - COLOGNO AL SERIO (BG)

24/08/23
FESTA DI RADIO ONDA D\'URTO
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25/08/23
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25/08/23
ELVENKING + FROZEN CROWN
FABRICA DI ROMA (VT)

25/08/23
ASCENDED DEAD + DETERIOROT
CENTRALE66 - MODENA
RIVAL SONS: annunciano il nuovo ''Lightbringer'', ascolta un singolo
21/08/2023 - 07:33 (56 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
28/06/2018
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LUCCA SUMMER FESTIVAL - QUEENS OF THE STONE AGE + RIVAL SONS
Piazza Napoleone, Lucca, 23/06/2018
22/06/2016
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BLACK SABBATH + RIVAL SONS
Hallenstadion, Zurigo, 15/06/2016
02/07/2015
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SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS + RIVAL SONS
Arena Mediolanum Forum, Assago (MI), 26/06/2015
23/06/2013
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KISS + RIVAL SONS
Mediolanum Forum, Assago (MI), 18/06/2013
09/04/2013
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RIVAL SONS + THE BALCONIES
Zona Roveri, Bologna (BO), 05/04/2013
 
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