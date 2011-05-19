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25/08/23
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25/08/23
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25/08/23
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CENTRALE66 - MODENA
OBSCURA: in arrivo il live album ''A Celebration I – Live in North America''
21/08/2023 - 07:37 (52 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
20/02/2019
Live Report
OBSCURA
Legend Club, Milano (MI), 16/02/2019
02/11/2016
Live Report
OBSCURA + GUESTS
Cycle Club, Calenzano, Firenze, 29/10/2016
05/04/2016
Live Report
DEATH TO ALL + OBSCURA
Traffic Live, Roma (RM), 30/03/2016
24/11/2013
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DEATH TO ALL + OBSCURA + FAUST + DARKRISE
Rock’n’Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 19/11/2013
27/03/2012
Live Report
OBSCURA + SPAWN OF POSSESSION + GOROD + EXIVIOUS + 26THOUSANDYEARS
Blogos, Casalecchio di Reno (BO), 25/03/2012
19/05/2011
Live Report
HATE ETERNAL + OBSCURA + BENEATH THE MASSACRE + DEFILED
Rock N' Roll Arena, Romagnano sesia (NO), 13/05/2011
 
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