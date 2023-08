PARADISE LOST: completate le nuove registrazioni di ''Icon''

21/08/2023 - 23:39 (470 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 Band che ho abbandonato decadi fa. E non so nemmeno perch. Album preferiti? Icon e One second. L\'ultimo che presi l\'omonimo che in effetti non era un granch. 7 E\' proprio vero quello che dice @Bacon. I PL hanno solcato i decenni con diversi stili. E ognuno di noi ha il suo preferito. I miei album sono Draconian Times, One second e l\'omonimo (insomma quelli in cui il growl non c\' pi). Ma occorre ammettere che dell\'ultimo periodo The plague within sia un album stratosferico. 6 Io preferisco Shades of God 5 Il bello dei Paradise Lost che ciascuno di noi ha un proprio disco preferito della band, parlando per me apprezzo sia il periodo di Con/Draconian che quello successivo di One Second/Host ma se devo scegliere, il periodo tra L\'omonimo album e Tragico Idol un periodo splendido 4 Icon un bel disco, sar interessante sentirlo riregistrato... I loro dischi migliori per sono a mio avviso \"draconian times\" e subito dopo \"host\" e \"One second\" (ma pure believe in nothing molto bello). 3 Rendere merito a questo capolavoro e\' cosa buona e giusta...altro che quella zozzeria di Host. Hanno capito i loro errori, sono stati perdonati e sono tornati sulla retta via, quella del vero metal senza contaminazioni e cazzate varie. Lunga vita a questi Paradise Lost! 2 Molto curioso di sentirlo, 30 anni di esperienza e vita in pi chiss che effetto avranno in studio. 1 Mah...capisco il loro ragionamento, ma sono operazioni che non mi convincono. Certo non siamo ai livelli di Ozzy e moglie che per non pagare Kerslake e Daisley fecero quel che fecero, per comunque mi spiace per Holmes, ma mi tengo il doppio vinile originale