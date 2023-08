WHITESNAKE: addio al chitarrista fondatore Bernie Marsden

26/08/2023 - 00:10 (158 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 7 Che brutta notizia… quegli album dei Whitesnake su cui ha suonato li ho consumati da ragazzino. Il sound della band in quel periodo doveva tantissimo a lui (in coppia con Moody). Tanti i pezzi che portano la sua firma. Epocali i due citati nell’articolo, ma voglio ricordare anche una delle mie canzoni preferite di sempre, ovvero Walkin’ In The Shadow of The Blues. Dispiace tantissimo. R.I.P. 6 Esatto @Sadwings, peraltro ha scritto le canzoni di quello che per me č stato il periodo migliore degli Whitesnake 5 infatti tanto gregario non era visto che ha scritto molti dei brani whitesnake, del progetto paice, ashton e lord. contribuito in alcuni album di bonamassa come royal tea, e secondo me con una ottima carriera solista. 4 Un \"gregario\" (fino ad un certo punto, poi), ma di quelli che ti fanno vincere i campionati 3 Uno dei grandi. RIP 2 Grande chitarrista secondo me anche poco riconosciuto per il suo grande lavoro con i whitesnake e non solo . Grsnde perdita 1 Un grande!