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VILLA CA\' CORNARO - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

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ZONA INDUSTRIALE - COLOGNO AL SERIO (BG)

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sPAZIO211 main stage Parco Sempione, Via Cigna 211 – Torino

27/08/23
RIVERSIDE OPEN AIR AARBURG
RIVERSIDE ARENA, BADSTRASSE 4663 Aarburg (Svizzera)

28/08/23
ROBERT PLANT & SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN
ARENA SFERISTERIO, PIAZZA NAZARIO SAURO - MACERATA

29/08/23
OSSUARY + PHOBOPHILIC + REAPING FLESH
CENTRALE66 - MODENA

30/08/23
ROBERT PLANT & SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN
TEATRO ANTICO DI TAORMINA, VIA TEATRO GRECO, 1 - TAORMINA (ME)

30/08/23
GAZEBO PENGUINS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

31/08/23
FRANZ FERDINAND
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

01/09/23
FRANZ FERDINAND
ARENA DELLA REGINA P.ZA DELLA REPUBBLICA, 28 - CATTOLICA (RN)
MARC HUDSON: presentato il video di ''Starbound Stories''
26/08/2023 - 21:46 (48 letture)

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