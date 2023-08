LIZZY BORDEN: disponibile il nuovo singolo ''Death of Me''

27/08/2023



2 Una delle mie band preferite, purtroppo anche Lizzy, come Defeis dei Virgin Steele, ha deciso di fare tutto da solo, licenziando l'intera band. Certe scelte non riesco proprio a capirle, almeno qui la produzione è buona. Il precedente lavoro mi era piaciuto, non era eccezionale, ma me lo sono goduto. Ora gettarsi su sonorità industrial 20 anni in ritardo è un rischio, ma forse di industrial ci sarà solo questo singolo all'interno dell'album. Chissà. Comunque un peccato che questo grande artista faccia tutto da sé, senza una vera band. Non capiscono che senza un gruppo perdono tantissimo? 1 Il brano non è da buttare, certo non fa gridare al miracolo. Me li ricordavo diversi; non li seguo da bel un po' e quindi non so se hanno cambiato indirizzo già da tempo. Mi sembra una scelta stilistica commercialmente azzardata oggi dove qualsiasi cosa in odore vintage ha un intrinseco e ingiustificato valore aggiunto. Lizzy, capisco che devi pagare il mutuo e quindi non mi aspetto da te ricerca artistica e soluzioni innovative, però secondo me ti conveniva continuare con la vecchia scuola e interpretare il ruolo del padre nobile invece di dedicarsi a roba comunque è già datata.