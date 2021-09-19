IRON ALLIES: ecco la clip di ''Martyrs Burn''

01/09/23
EMPIRE STATE BASTARD
Rivers of Heresy
01/09/23
SILENT SKIES
Dormant
01/09/23
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Kings of the Asylum
01/09/23
IMPERIAL CRYSTALLINE ENTOMBMENT
Ancient Glacial Resurgence
01/09/23
STITCHED UP HEART
To the Wolves
01/09/23
SOEN
Memorial
01/09/23
ECLIPSE
Megalomanium
01/09/23
HEADS FOR THE DEAD
In the Absence of Faith
01/09/23
H.E.A.T
Extra Force
01/09/23
MARDUK
Memento Mori
27/08/23
MEGADETH + LACUNA COIL + KATATONIA + MESSA
VILLA CA\' CORNARO - ROMANO D\'EZZELINO (VI)
27/08/23
FESTA BIKERS (day four)
ZONA INDUSTRIALE - COLOGNO AL SERIO (BG)
27/08/23
TODAYS FESTIVAL 2023
sPAZIO211 main stage Parco Sempione, Via Cigna 211 – Torino
27/08/23
RIVERSIDE OPEN AIR AARBURG
RIVERSIDE ARENA, BADSTRASSE 4663 Aarburg (Svizzera)
28/08/23
ROBERT PLANT & SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN
ARENA SFERISTERIO, PIAZZA NAZARIO SAURO - MACERATA
29/08/23
OSSUARY + PHOBOPHILIC + REAPING FLESH
CENTRALE66 - MODENA
30/08/23
ROBERT PLANT & SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN
TEATRO ANTICO DI TAORMINA, VIA TEATRO GRECO, 1 - TAORMINA (ME)
30/08/23
GAZEBO PENGUINS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)
31/08/23
FRANZ FERDINAND
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
31/08/23
NANOWAR OF STEEL
PATTAYA CLUB, VIA PANARIA EST 334 - CAMPOSANTO (MO)