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28/08/23
ROBERT PLANT & SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN
ARENA SFERISTERIO, PIAZZA NAZARIO SAURO - MACERATA

29/08/23
OSSUARY + PHOBOPHILIC + REAPING FLESH
CENTRALE66 - MODENA

30/08/23
ROBERT PLANT & SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN
TEATRO ANTICO DI TAORMINA, VIA TEATRO GRECO, 1 - TAORMINA (ME)

30/08/23
GAZEBO PENGUINS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

31/08/23
FRANZ FERDINAND
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

31/08/23
NANOWAR OF STEEL
PATTAYA CLUB, VIA PANARIA EST 334 - CAMPOSANTO (MO)

01/09/23
FRANZ FERDINAND
ARENA DELLA REGINA P.ZA DELLA REPUBBLICA, 28 - CATTOLICA (RN)

01/09/23
ABRUZZO IRISH FESTIVAL
PIAZZA SAN PIETRO - NOTARESCO (TE)

01/09/23
FULL PIPE ROCK FESTIVAL 2023
VIA BORTOLINA - CIMADOLMO (TV)

01/09/23
MODENA CITY RAMBLERS
AREA LIVE PARCO TITTONI VIA LAMPUGNANI, 62 - DESIO (MB)
SAHG: annunciano il nuovo live EP ''Live Demons'', ascolta un brano
28/08/2023 - 07:59 (48 letture)

RECENSIONI
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