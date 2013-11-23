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01/09/23
EMPIRE STATE BASTARD
Rivers of Heresy

01/09/23
RAVEN BANNER
Rise Up Clan

01/09/23
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Kings of the Asylum

01/09/23
KAIJU
K2

01/09/23
FIREWIND
Still Raging

01/09/23
STITCHED UP HEART
To the Wolves

01/09/23
EGREGORE
Synchronistic Delusions

01/09/23
SOEN
Memorial

01/09/23
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Megalomanium

01/09/23
MARDUK
Memento Mori

CONCERTI

28/08/23
ROBERT PLANT & SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN
ARENA SFERISTERIO, PIAZZA NAZARIO SAURO - MACERATA

29/08/23
OSSUARY + PHOBOPHILIC + REAPING FLESH
CENTRALE66 - MODENA

30/08/23
ROBERT PLANT & SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN
TEATRO ANTICO DI TAORMINA, VIA TEATRO GRECO, 1 - TAORMINA (ME)

30/08/23
GAZEBO PENGUINS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

31/08/23
FRANZ FERDINAND
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

31/08/23
NANOWAR OF STEEL
PATTAYA CLUB, VIA PANARIA EST 334 - CAMPOSANTO (MO)

01/09/23
FRANZ FERDINAND
ARENA DELLA REGINA P.ZA DELLA REPUBBLICA, 28 - CATTOLICA (RN)

01/09/23
ABRUZZO IRISH FESTIVAL
PIAZZA SAN PIETRO - NOTARESCO (TE)

01/09/23
FULL PIPE ROCK FESTIVAL 2023
VIA BORTOLINA - CIMADOLMO (TV)

01/09/23
MODENA CITY RAMBLERS
AREA LIVE PARCO TITTONI VIA LAMPUGNANI, 62 - DESIO (MB)
INCANTATION: tutto il nuovo ''Unholy Deification'' in streaming
28/08/2023 - 08:23 (66 letture)

RECENSIONI
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20/05/2018
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Traffic Club, Roma, 16/05/2018
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Elyon, Rozzano (MI) - 16/07/2016
07/10/2014
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BOLT THROWER + MORGOTH + INCANTATION
Arena, Vienna, Austria, 25/09/2014
28/11/2013
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Circolo Colony, Brescia, 23/11/2013
 
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