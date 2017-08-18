     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Shareef Hassanien
Clicca per ingrandire
Rider Ripperson
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

01/09/23
EMPIRE STATE BASTARD
Rivers of Heresy

01/09/23
KAIJU
K2

01/09/23
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Kings of the Asylum

01/09/23
EGREGORE
Synchronistic Delusions

01/09/23
FIREWIND
Still Raging

01/09/23
RAVEN BANNER
Rise Up Clan

01/09/23
STITCHED UP HEART
To the Wolves

01/09/23
SOEN
Memorial

01/09/23
ECLIPSE
Megalomanium

01/09/23
SILENT SKIES
Dormant

CONCERTI

29/08/23
OSSUARY + PHOBOPHILIC + REAPING FLESH
CENTRALE66 - MODENA

30/08/23
ROBERT PLANT & SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN
TEATRO ANTICO DI TAORMINA, VIA TEATRO GRECO, 1 - TAORMINA (ME)

30/08/23
GAZEBO PENGUINS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

31/08/23
FRANZ FERDINAND
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

31/08/23
NANOWAR OF STEEL
PATTAYA CLUB, VIA PANARIA EST 334 - CAMPOSANTO (MO)

01/09/23
FRANZ FERDINAND
ARENA DELLA REGINA P.ZA DELLA REPUBBLICA, 28 - CATTOLICA (RN)

01/09/23
ABRUZZO IRISH FESTIVAL
PIAZZA SAN PIETRO - NOTARESCO (TE)

01/09/23
FULL PIPE ROCK FESTIVAL 2023
VIA BORTOLINA - CIMADOLMO (TV)

01/09/23
MODENA CITY RAMBLERS
AREA LIVE PARCO TITTONI VIA LAMPUGNANI, 62 - DESIO (MB)

01/09/23
LIVEVIL FEST 2023 - ROCK AGAINST CANCER
VIA UNITÀ D’ITALIA - POZZO D’ADDA (MI)
RAZOR: cambio di batterista per il gruppo canadese
29/08/2023 - 07:49 (56 letture)

RECENSIONI
72
77
81
70
75
75
ALTRE NOTIZIE
29/08/2023 - 07:49
RAZOR: cambio di batterista per il gruppo canadese
24/09/2022 - 16:52
RAZOR: ascolta il nuovo album ''Cycle of Contempt''
06/09/2022 - 18:23
RAZOR: ascolta il singolo ''A Bitter Pill'' dal nuovo ''Cycle of Contempt''
10/08/2022 - 08:58
RAZOR: dettagli e singolo del nuovo album ''Cycle of Contempt''
29/12/2021 - 21:59
RAZOR: rivelano la tracklist del prossimo disco
25/04/2021 - 09:11
WRISTMEETRAZOR: uscirà a giugno l'album ''Replica of a Strange Love'', ascolta il primo singolo
24/11/2019 - 19:57
PISSING RAZORS: online il video “Left For Dead”
21/10/2019 - 17:09
PARTY.SAN OPEN AIR: dentro Borknagar, Razor e Sinners Bleed
22/01/2019 - 10:07
PISSING RAZORS: firmato un accordo con Art Is War Records, ascolta un nuovo brano
18/08/2017 - 16:24
THE NEW ROSES: ascolta Dancing On a Razor Blade
ULTIME NOTIZIE
29/08/2023 - 16:52
ALCATRAZZ: disponibile il nuovo singolo ''Sign of the Cross''
29/08/2023 - 16:44
SCHAMMASCH: online il live video di ''A Paradigm of Beauty''
29/08/2023 - 16:40
NIGHT IN GALES: i dettagli di ''The Black Stream''
29/08/2023 - 16:35
THE UNITY: in streaming il video di ''Saints and Sinners''
29/08/2023 - 16:25
VAMBO: in arrivo a ottobre l'album ''II''
29/08/2023 - 12:11
GAME OVER: ascolta la nuova ''Synthetic Dreams''
29/08/2023 - 11:56
SILENT ANGEL: ecco il trailer del disco d'esordio ''Unyielding, Unrelenting''
29/08/2023 - 11:47
MOON SHOT: firmano con Reaper Entertainment per il secondo disco
29/08/2023 - 10:15
STEVEN WILSON: i dettagli del nuovo ''The Harmony Codex'', ascolta ''Economies of Scale''
29/08/2023 - 08:44
TAAKE: tutto il nuovo ''Et Hav av Avstand'' in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     