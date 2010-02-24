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01/09/23
KAIJU
K2

01/09/23
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Kings of the Asylum

01/09/23
EGREGORE
Synchronistic Delusions

01/09/23
FIREWIND
Still Raging

01/09/23
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Rise Up Clan

01/09/23
STITCHED UP HEART
To the Wolves

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Megalomanium

01/09/23
SILENT SKIES
Dormant

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29/08/23
OSSUARY + PHOBOPHILIC + REAPING FLESH
CENTRALE66 - MODENA

30/08/23
ROBERT PLANT & SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN
TEATRO ANTICO DI TAORMINA, VIA TEATRO GRECO, 1 - TAORMINA (ME)

30/08/23
GAZEBO PENGUINS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

31/08/23
FRANZ FERDINAND
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31/08/23
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01/09/23
FRANZ FERDINAND
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01/09/23
ABRUZZO IRISH FESTIVAL
PIAZZA SAN PIETRO - NOTARESCO (TE)

01/09/23
FULL PIPE ROCK FESTIVAL 2023
VIA BORTOLINA - CIMADOLMO (TV)

01/09/23
MODENA CITY RAMBLERS
AREA LIVE PARCO TITTONI VIA LAMPUGNANI, 62 - DESIO (MB)

01/09/23
LIVEVIL FEST 2023 - ROCK AGAINST CANCER
VIA UNITÀ D’ITALIA - POZZO D’ADDA (MI)
JOB FOR A COWBOY: online la nuova ''The Agony Seeping Storm''
29/08/2023 - 07:55 (68 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
06/03/2010
Live Report
LAMB OF GOD + JOB FOR A COWBOY + AUGUST BURNS RED + BETWEEN THE BURIED AND ME
Alpheus, Roma, 24/02/2010
 
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