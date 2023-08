PRETTY BOY FLOYD: quattro concerti in Italia a settembre

29/08/2023 - 08:09 (100 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 I ragazzi sono ancora vispi e sempre glam nell immagine nonostante non siano ormai più giovanissimi, ma tanto basta a continuare a vivere come ai tempi del sunset strip 🤟🎸