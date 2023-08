TAAKE: tutto il nuovo ''Et Hav av Avstand'' in streaming

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 10 Un artista che dice Heil Mussolini o Stalin a me frega zero.. Non lo dice a casa mia. Io compro dischi e ascolto da appassionata vera quale sono.. Non vengo certo qui a ripetere all\'infinito la storiella di Varg che ammazza Euronymous, son passati secoli.. Cazzi loro. Io ascolto i dischi mica faccio la bigotta se uno di nascosto omosessuale o altre scemenze.. Tanto in ogni ambiente sociale esiste il male e il bene.. Ovunque.. 9 Discorso molto interessante @DaveHC. Premetto che spero di non essere frainteso e chiedo scusa per l\'OT. A me sta bene quello che dici, a patto comunque che si riesca ad essere davvero critici \"nel merito\" senza farsi troppo influenzare dalla politica o dalla religione, nel senso che posso criticare un artista perch ha delle idee diverse dalle mie ma non criticare la sua musica sempre perch ha delle idee diverse dalle mie. A me non piace chi parla di religione della musica ma amo i manowar nonostante abbiano scritto bridge of death. Spesso credo che le cose si mescolino e certi artisti mettano prima religone o politica per \"ingraziarsi\" a prescindere una parte, come per filtrare il giudizio sulla loro proposta musicale o artistica in genere. Il discorso ovviamente pu essere letto anche dal punto di vista del fan. E\' un p come le \"domande ai giornalisti\" che si fanno in radio. Fino a un po\' di anni fa la domanda era \"lei cosa ne pensa di X\" ora invece \"Io penso che X faccia schifo, lei daccordo?\" e magari se non si riceve la risposta \"desiderata\" si dice che il giornalista non capisce una mazza. Ma questo un altro enorme argomento totalmente OT. Chiedo scusa 8 Nulla si ama a prescindere, nella vita ci vuole un po\' di spirito critico... c\' chi fa musica di scarsa qualit nel black metal come nel in ogni altro genere... relativamente poi al fatto che bisogna tenere separate vita privata, convinzioni politiche, orientamento sessuale ecc degli artisti posso anche essere d\'accordo ma solo se sono loro per primi a farlo... se un artista finisce una intervista ufficiale con un \"heil mussolini\" o facendo un qualunque altro discorso politico lui ad aver intromesso la politica nella sua vita artistica e la conseguenza che chi non d\'accordo possa criticarlo o boicottarlo 7 Il black metal si ama a prescindere.. Senza pensare alla politica, se uno etero oppure no, se uno vegano o carnivoro, se uno assassino o perbenista.. Tanto le mele marce sono ovunque, in ogni ambiente specialmente dove ci sono tanti \"falsi buonisti e moralisti\". La musica si ascolta e basta.. La vita privata e sociale degli artisti sono cazzi loro... Tanta gente qualunque, che agli occhi del mondo pare \"casta e pura\" in realt nasconde scheletri negli armadi 6 Tino ti do\' ragione su tutto tranne di una cosa, quella che negli anni 90 il black fosse una forma di ribellione sana, diciamo che membri di mayhem e marduk in quegli anni ne hanno fatte di tutti i colori, io sinceramente me ne frego e anzi li ho visti anche pi volte dal vivo nel corso degli anni senza mai pentirmene, spaccano di brutto. 5 Sanremo barra Amadeus pi che politica esalta la pop trap italiana che personalmente la trovo aberrante e a me scatena odio molto pi che tutti questi viziati ex ragazzi scandinavi che ormai non fanno pi notizia come vent\'anni fa. Ormai comunque ci siamo abituati al degrado senza fine, un tempo la giovent era ribelle e ancora negli anni 90 il black metal rappresentava una forma di ribellione comunque sana, adesso ormai i giovani sono fuori controllo, tra baby gang, stupri di gruppo, vandalismo ovunque c\' poco da stare allegri. notizia di oggi di un branco di ragazzini che hanno massacrato a calci una capretta in un agriturismo durante una festa e hanno ripreso tutto sui social. Da vomito, ben vengano i taake 4 Lo sanno tutti quelli che ascoltano black metal che sono filonazisti, quindi nulla di nuovo, a me personalmente a livello musicale mi piacciono, hanno fatto dei grandi album, in quanto alla politica dentro nella musica non sono i primi e non saranno nemmeno gli ultimi, basta guardare anche in casa nostra con quella merda di Sanremo, piu\' politicizzato di cosi\' si muore. 3 Eh si, frasi del genere sono proprio orripilanti. Concordo appieno 2 Che combinazione! Ho ritrovato un vecchio numero di Grind Zone ma una del 2005 dove c\' un intervista di questo, alla fine l\'intervistatore gli chiede di salutare i fans Italiani e lui risponde \"heil mussolini\" con commento finale rassegnato \"La politica nella musica non possiamo proprio evitarla?\" Non pensavo che esistessero ancora 1 Bene bene 🤘