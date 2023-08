STEVEN WILSON: i dettagli del nuovo ''The Harmony Codex'', ascolta ''Economies of Scale''

Allora, questa volta Steven Wilson ha giocato la carta dei social, pubblicando comunicati e teaser in continuazione con descrizioni e recensioni ultra pompose che hanno alzato l\'hype di molti, me compreso. E alla fine questo primo singolo esattamente come me l\'aspettavo: un bel pezzo che mescola pop ed elettronica pescando a piene mani dai soliti Radiohead e lasciando a casa l\'originalit, facendo alzare comunque il sopracciglio sul finale quando subentrano i vari layer vocali. Ovviamente il brano prodotto alla grandissima e i suoni sono stupendi (c\' chi si lamenter della drum machine, che a me invece piace molto), ma non c\' un briciolo di originalit, cos come non sento nulla dell\'essenza di Wilson, che gi in \"The Future Bites\" latitava. Nota a margine per il videoclip che invece mi piace molto: intanto perch un unico piano sequenza gestito magistralmente e poi perch i video di danza moderna li apprezzo sempre tanto (d\'altro canto anche per la mia band ne abbiamo fatto uno ahah). Rimango curiosissimo di ascoltare il disco intero, perch per come lo descrive lo stesso Wilson pare essere un\'opera magniloquente capace di rivoluzionare la storia della musica, per con questo singolo le aspettative si sono decisamente ridimensionate. Aspetto il secondo singolo \"Impossible Tightrope\", descritto da Wilson come \"the mostly instrumental 11 minute hybrid of progressive rock, spiritual jazz and electronica\", che dal teaser suona gi pi intrigante (pare di sentire addirittura gli Ozric Tentacles). Steven spero tu non abbia fatto il passo pi lungo della gamba, perch ce l\'hai menata talmente tanto stavolta che fare un buco nell\'acqua sarebbe davvero imperdonabile.