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DISCHI IN USCITA

01/09/23
SILENT SKIES
Dormant

01/09/23
HEADS FOR THE DEAD
In the Absence of Faith

01/09/23
KAIJU
K2

01/09/23
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Kings of the Asylum

01/09/23
EMPIRE STATE BASTARD
Rivers of Heresy

01/09/23
SOEN
Memorial

01/09/23
ECLIPSE
Megalomanium

01/09/23
IMPERIAL CRYSTALLINE ENTOMBMENT
Ancient Glacial Resurgence

01/09/23
H.E.A.T
Extra Force

01/09/23
EGREGORE
Synchronistic Delusions

CONCERTI

30/08/23
ROBERT PLANT & SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN
TEATRO ANTICO DI TAORMINA, VIA TEATRO GRECO, 1 - TAORMINA (ME)

30/08/23
GAZEBO PENGUINS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

31/08/23
FRANZ FERDINAND
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

31/08/23
NANOWAR OF STEEL
PATTAYA CLUB, VIA PANARIA EST 334 - CAMPOSANTO (MO)

01/09/23
FRANZ FERDINAND
ARENA DELLA REGINA P.ZA DELLA REPUBBLICA, 28 - CATTOLICA (RN)

01/09/23
ABRUZZO IRISH FESTIVAL
PIAZZA SAN PIETRO - NOTARESCO (TE)

01/09/23
FULL PIPE ROCK FESTIVAL 2023
VIA BORTOLINA - CIMADOLMO (TV)

01/09/23
MODENA CITY RAMBLERS
AREA LIVE PARCO TITTONI VIA LAMPUGNANI, 62 - DESIO (MB)

01/09/23
LIVEVIL FEST 2023 - ROCK AGAINST CANCER
VIA UNITÀ D’ITALIA - POZZO D’ADDA (MI)

01/09/23
KAOBA METAL FEST
BIRRERIA KAOBA VIA PIEVE GURATA, 6 - CINGIA DE\' BOTTI (CR)
ORPHANED LAND: prime informazioni per il nuovo live album
30/08/2023 - 09:39 (48 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
19/11/2016
Live Report
ORPHANED LAND + VOODOO KUNGFU + IMPERIAL AGE + CRISALIDA
Dagda Live Club, Borgo Priolo (PV), 13/11/2016
27/10/2015
Live Report
ORPHANED LAND + STIMMGEWALT CHOIR + MOLLLUST + HELFIR
Circolo MAME, Padova (PD), 22/10/2015
03/07/2015
Live Report
ORPHANED LAND + LAMBSTONE
Liffrock Open Air, Gavirate (VA) - 28/06/2015
10/05/2015
Live Report
BLIND GUARDIAN + ORPHANED LAND
Alcatraz, Milano, 05/05/2015
27/10/2013
Live Report
ORPHANED LAND + KLONE + MATRICEDE + MARS CHRONICLES + EMBRACE OF DISARMONY
Traffic Club, Roma, 22/10/2013
23/02/2012
Intervista
ORPHANED LAND
La strada per Romagnano Sesia
15/11/2011
Live Report
ORPHANED LAND + ARKAN + MYRATH + ARTWEG
Rock N' Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 10/11/2011
04/12/2010
Live Report
AMORPHIS + ORPHANED LAND + GHOST BRIGADE
Estragon, Bologna, 26/11/2010
 
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30/08/2023 - 09:39
ORPHANED LAND: prime informazioni per il nuovo live album
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27/10/2021 - 00:17
ORPHANED LAND: a dicembre il cofanetto ''30 Years of Oriental Metal''
04/05/2020 - 20:40
ORPHANED LAND: tre date in Italia in autunno per il trentennale
06/04/2018 - 16:41
SUMMER BREEZE: dentro Doro, Orphaned Land ed altri
26/02/2018 - 20:23
ORPHANED LAND: ecco i dettagli del concerto al Jailbreak
25/01/2018 - 15:25
ORPHANED LAND: online il brano con Steve Hackett
05/01/2018 - 14:23
ORPHANED LAND: in streaming il lyric video di ''We Do Not Resist''
08/12/2017 - 17:23
ORPHANED LAND: online il video del brano con Hansi Kürsch
23/11/2017 - 13:37
ORPHANED LAND: ascolta il teaser del nuovo album
ULTIME NOTIZIE
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BULLETBOYS: al lavoro su un nuovo album per il 2024
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VITALINES: a ottobre esce ''Wheels Within Wheels'' ascolta ''Judgement Day Is Here''
30/08/2023 - 11:24
BINARY ORDER: i dettagli del nuovo album ''The Future Belongs to the Mad''
30/08/2023 - 10:38
KNIFE: ascolta ''No Gods in the Dark''
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TILL THE DIRT: disponibile il lyric video di ''Privilege''
30/08/2023 - 09:52
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SIGNUM REGIS: annunciato il nuovo disco ''Undivided'', ascolta un singolo
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DYING WISH: disponibile la nuova ''Lost In The Fall''
30/08/2023 - 09:23
CEMETERY URN: i dettagli del nuovo album ''Suffer the Fallen''
30/08/2023 - 09:15
REVERENCE TO PAROXYSM: il disco di debutto ''Lux Morte'' in streaming
 
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