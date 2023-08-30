BINARY ORDER: i dettagli del nuovo album ''The Future Belongs to the Mad''

01/09/23
SILENT SKIES
Dormant
01/09/23
HEADS FOR THE DEAD
In the Absence of Faith
01/09/23
KAIJU
K2
01/09/23
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Kings of the Asylum
01/09/23
EMPIRE STATE BASTARD
Rivers of Heresy
01/09/23
SOEN
Memorial
01/09/23
ECLIPSE
Megalomanium
01/09/23
IMPERIAL CRYSTALLINE ENTOMBMENT
Ancient Glacial Resurgence
01/09/23
H.E.A.T
Extra Force
01/09/23
EGREGORE
Synchronistic Delusions
30/08/23
ROBERT PLANT & SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN
TEATRO ANTICO DI TAORMINA, VIA TEATRO GRECO, 1 - TAORMINA (ME)
30/08/23
GAZEBO PENGUINS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)
31/08/23
FRANZ FERDINAND
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
31/08/23
NANOWAR OF STEEL
PATTAYA CLUB, VIA PANARIA EST 334 - CAMPOSANTO (MO)
01/09/23
FRANZ FERDINAND
ARENA DELLA REGINA P.ZA DELLA REPUBBLICA, 28 - CATTOLICA (RN)
01/09/23
ABRUZZO IRISH FESTIVAL
PIAZZA SAN PIETRO - NOTARESCO (TE)
01/09/23
FULL PIPE ROCK FESTIVAL 2023
VIA BORTOLINA - CIMADOLMO (TV)
01/09/23
MODENA CITY RAMBLERS
AREA LIVE PARCO TITTONI VIA LAMPUGNANI, 62 - DESIO (MB)
01/09/23
LIVEVIL FEST 2023 - ROCK AGAINST CANCER
VIA UNITÀ D’ITALIA - POZZO D’ADDA (MI)
01/09/23
KAOBA METAL FEST
BIRRERIA KAOBA VIA PIEVE GURATA, 6 - CINGIA DE\' BOTTI (CR)