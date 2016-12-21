HOLYCIDE: i dettagli del nuovo EP ''Bazookiller'', ascolta la titletrack

04/09/23
CRYPTA
Shades of Sorrow
07/09/23
MUSTANG
Beyond Raging Thunder
08/09/23
SATSURIKU ROBOT
No Thrash Metal, No Life
08/09/23
UADA
Crespuscule Natura
08/09/23
THE FLOWER KINGS
Look At You Know
08/09/23
CRYPTOPSY
As Gomorrah Burns
08/09/23
GORY BLISTER
Reborn from Hatred
08/09/23
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Jenseits
08/09/23
SYLOSIS
A Sign Of Things To Come
08/09/23
NASTY
Heartbreak Criminals
03/09/23
BARDOMAGNO
BUM BUM FESTIVAL, PARCO LE STANZE - TRESCORE BALNEARIO, (BG)
03/09/23
EDITORS
PIAZZA DUOMO - PRATO
03/09/23
ULVHEDARR + APOCALYPTIC SALVATION + SUN TITAN + SEXPERIENCE + TOXIARCH
TRATTORIA DA GUIDO - FIORANO MODENESE (MO)
03/09/23
ABRUZZO IRISH FESTIVAL
PIAZZA SAN PIETRO -
03/09/23
ABRUZZO IRISH FESTIVAL
PIAZZA SAN PIETRO
03/09/23
BURN THE WITCH FESTIVAL
MOSKITO R’N’R PUB VIA NINFEA 82/84 - ISEO (BR)
03/09/23
DEVANGELIC + OLKOTH + HUSQWARNAH
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
03/09/23
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL
CAMPO SPORTIVO, VIA CHIESA 9 FRAZ. REVISLATE - NOVARA
03/09/23
GREAT VOYAGER
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
03/09/23
FESTA ROCK NOVEDRATE (DAY 3)
CENTRO SOCIALE VILLAGGIO SAN GIUSEPPE, VIA PIAVE 1 - NOVEDRATE (CO)