SOEN: guarda la clip di ''Hollowed'' con Elisa

05/09/2023 - 11:56 (437 letture)



Simone "McCallon" Calloni 12 ..a me piace.....🤟 11 Bello tutto, però torno con la mente a Skin con i Marlene Kuntz. Ok, tutti bravissimi, ma che c\'azzecca? 10 concordo col commento #8. 9 Li seguo da lotus e che dire ogni album mi stupiscono sempre più ho il penulrimo album e che fanno paura e basta. Elisa (che io adoro in tutte le sue forme) si ricnoferma la grande artista che è! 8 Ho tutti i dischi dei Soen ( ad eccezione del live Atlantis ) quindi parlo da fan; capacità di scrittura di molto superiore alla media, capacità tecniche indiscutibili ma ultimamente hanno raggiunto una comfort zone che non li porta a osare di più ( e la voce di Joel Ekelöf in questo Memorial a volte ricorda molto quella di Chad Kroeger dei Nickelback ). Il giudizio è assolutamente positivo, ma vorrei che tornassero a sperimentare di più e non a cercare a tutti i costi il/i brano/i da classifica. 7 Disco molto diretto e dal potenziale. Quando la recensione? 6 Album spettacolare ,silence pezzo stupendo,batteria in questo album da paura 5 Sono d\'accordo Andrea, per me però è una gradino più in basso di Lotus e Imperial, che mi fanno impazzire. Detto questo, Hollowed e Vitals le migliori a mio gusto. 4 Album molto bello. Questa ballad anche è molto bella. ( L\'avrei preferita un po\' più lunga e con più duetti tra i due) Fortress Memorial ed Icon sono per me spettacolari. Tutte le altre comunque bellissime. Sincere per me la più debole. E tra le tre ballad o semiballad Vitals ha a mio gusto una marcia in più. Con quel pianoforte struggente nel finale è una pioggia di fine autunno vissuta dalla finestra. Registrato ottimamente, batteria sugli scudi e momenti semi Pink Floydindiani qua e là disegnati dall\'ottimo chitarrista. Voto 90 (in attesa della recensione completa di Metallized) 3 @Rob, effettivamente devo concordare con te su tutto. Specialmente su Cody Ford che sciorina assoli stupendi uno dietro l\'altro, chitarrista veramente fenomenale in quanto a gusto. 2 Io lo sto ascoltando da venerdì a ripetizione in attesa che mi arrivi nel suo formato fisico. Che dire: un\'emozione continua. @fasanez però si tiene basso. Con questo gruppo ogni DISCO è un centro. Forse solo l\'esordio (bello) paga il suo essere troppo vicino ai TOOL. Ma all\'epoca eravamo tutti in astinenza. Hollowed è di una bellezza sconcertante impreziosita da un assolo, l\'ennesimo, stupendo. E Elisa si conferma la fuoriclasse che è (peccato che poi ogni tanto faccia troppo "l\'italiana" e si dimentichi di rockare come sa fare). 1 Ogni pezzo un centro. Grandi Soen!