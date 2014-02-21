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THE RAMONA FLOWERS
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08/09/23
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FERRARKHORN (day one)
FERRARKHORN - SAN MICHELE DI PIAVE (TV)

08/09/23
D.U.I. FEST 3 (DAY 1)
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 - TORINO
PRIMORDIAL: presentano ''Pilgrimage to the World's End''
05/09/2023 - 21:11 (141 letture)

Le Marquis de Fremont
Mercoledì 6 Settembre 2023, 16.24.34
1
Ottimo pezzo, nello stile Primordial. Aspettiamo l\'album. Au revoir.
RECENSIONI
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Day 1 - Gothenburg Film Studios, Göteborg (SWE), 01/03/2019
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Intervista
PRIMORDIAL
Il metal di adesso? Di buono c’è solo l’underground!
26/02/2014
Live Report
PRIMORDIAL + CADAVERIA + LUNARSEA + SHORES OF NULL
Rock'n'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO),21/02/2014
 
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