DOOL: i dettagli del disco dal vivo ''Visions of Summerland'', ascolta un brano

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07/09/23
LIVE ROCK FESTIVAL 2023
GIARDINI EX FIERALE - ACQUAVIVA (SI)

07/09/23
POINTED STICKS
BLAH BLAH VIA PO 21 - TORINO

07/09/23
ORDALIA + LASTBREATH + MR HYGH
C.I.Q - CENTRO INTERNAZIONALE DI QUARTIERE, VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO

07/09/23
ROCK IN RILI 2023 (DAY 1)
PARCO DEGLI ALPINI, VIA RILI - CHIUDUNO (BG)

08/09/23
FEFFARKHORN
GRAVE DEL PIAVE - SAN MICHELE DI PIAVE, CIMADOLMO (TV)

08/09/23
BORGO D\'IO FEST
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

08/09/23
THE RAMONA FLOWERS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

08/09/23
MARNERO + MALCLANGO + BOLOGNA VIOLENTA
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

08/09/23
FERRARKHORN (day one)
FERRARKHORN - SAN MICHELE DI PIAVE (TV)

08/09/23
D.U.I. FEST 3 (DAY 1)
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 - TORINO
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06/09/2023 - 09:28 (53 letture)

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