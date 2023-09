THE ROLLING STONES: annunciano il nuovo disco d'inediti ''Hackney Diamonds'', ascolta ''Angry''

07/09/2023 - 09:04 (218 letture)



12 A Bigger Bang, l'ultimo di inediti in studio, è un gran disco. Rough justice da paura. Questo pezzo è molto meno di impatto, mi riprometto di ascoltarlo senza guardare il video 🤣. @Fasanez: "mai avuto la sensazione così forte di vedere Angelo e diavolo nello stesso strepitoso volto": hai detto tutto tu. Stessa sensazione però l'ho avuta: Nicole Eggert in baywatch… che sogni che mi son fatto…. 11 Ad una certa età la pensione dovrebbe essere obbligatoria. 10 La definizione di @Lele al n. 7 è perfetta 9 Poi su Crazy come se non bastasse la Silverstone hanno aggiunto Liv Tyler...che tempi. Scusate l\'ot..Cmq buon pezzo questo degli Stones. 8 @fasanez ci suona Steve Jordan, tranne due brani in cui c\'è Watts 7 Pezzo davvero innocuo 6 @Skull! Vogliamo le prime 4! Dobbiamo verificare l\'attendibilità di certe classifiche! (Poi, molto più poi che prima, parleremo anche della canzone che si segnala per il bel video con i cartelloni pubblicitari. \"Sì, ma la musica?\" Un\'altra volta, dai) 5 la Silverstone, ovviamente 4 da wikipedia \"Nella classifica stilata nel 2009 delle 50 persone più sexy degli anni 1990, si è posizionata al quinto posto\" 3 O mamma Rob cosa mi ricordi... altro che scompensi la Silverstone. mai avuto la sensazione così forte di vedere angelo e diavolo nello stesso strepitoso volto. Sugli stones forse anche leggenda è troppo poco. Si sa chi suonerà la batteria? 2 Eh si niente da aggiungere... 1 Lo ammetto. Era dai tempi di Alicia Silverstone e la trilogia degli Aerosmith che non avevo certi scompensi (ma che ricordi io la Silverstone non ha mai lavorato con Tarantino. Questa sì).