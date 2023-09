PUDDLE OF MUDD: ascolta ''Cash & Cobain'' dal nuovo ''Ubiquitous''

14 Scarsi. 13 Che aborto di song. 12 La cover peggiore di sempre 11 Dopo molto tempo sono andato a rivedermi la cover di About A Girl dei Nirvana...che botta cazzo! 😄😄😄 10 Questa merda non dovrebbe essere pubblicata su un sito di nome Metallized........Flushhhhhhhh (rumore dello sciaquone del WC) 9 Per chi è sposato, è un pò come l'unica domenica libera al mese che la moglie ti concede. 8 Ho capito, dev'essere stato uno di quei momenti in cui Scantlin, tra un'incarcerazione e l'altra, ha trovato il tempo di fare un disco nuovo... 7 The band most overrated ever.... 6 Meglio il tordo. Sono perdonabili giusto per i molteplici problemi personali che Scantlin ha avuto nel tempo, e dei quali probabilmente questa musica è anche l'effetto. 5 @Ivan75 hahaha!! Mi sa che è quasi meglio provare a mangiarsi il tordo, che sorbirsi sta roba… 4 Pensavo si fossero già sciolti. 3 - Come sto andando? - Male per Dio. 2 Ma cos'è sta roba?? Sarebbe una canzone? Per di più pure un singolo... caro Scantlin, mi hai già fregato una volta, non ci ricasco più... Se queste sono le premesse, annàmo bene, proprio bene... (citaz.) 1 Cobain, proprio lui