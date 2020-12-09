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INFECTED RAIN + SILENZER
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

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LOS PEYOTES
BLAH BLAH VIA PO 21 - TORINO

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13/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
BLAH BLAH - TORINO

14/09/23
BEING AS AN OCEAN
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

14/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
CRAZY BULL - GENOVA

14/09/23
OF FEATHER AND BONE + GUTLESS + UNCTORIS
BLACK INSIDE, VIA I MAGGIO 2 - LONATE CEPPINO (VA)

15/09/23
IX MIDGARD VIKING FOLK FEST
OSTERIA DA BORTOLINO, VIA PONTE 8 - VIADANA (MN)

15/09/23
ISAAK + DUNE AURORA
BLAH BLAH VIA PO 21 - TORINO

15/09/23
Q.S.P.E.T. FEST (DAY 1)
GIARDINI SONORI, STRADONE FARNESE 39-41 - PIACENZA
NYTT LAND: disponibile il singolo ''Huginn Ok Muninn'' dal nuovo album
10/09/2023 - 11:35 (69 letture)

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