GRAVE DIGGER: si separano da Axel Ritt

10/09/2023 - 14:45 (297 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 6 capisco benissimo il tuo punto di vista Shock, ma questi sono professionisti e se vogliono continuare a suonare, finché lo fanno in maniera dignitosa, ben venga. Fossi in loro farei meno uscite e un po\' più solide, tanto nessuno si aspetta il capolavoro e per andare a un concerto non importa altro che siano in forma. Così potremo tutti andare finalmente a vedere gli imperdibili Toledo Steel?capisco benissimo il tuo punto di vista Shock, ma questi sono professionisti e se vogliono continuare a suonare, finché lo fanno in maniera dignitosa, ben venga. Fossi in loro farei meno uscite e un po\' più solide, tanto nessuno si aspetta il capolavoro e per andare a un concerto non importa altro che siano in forma. 5 Magari possono anche piantarla lì. 4 Ma pure Uwe, se è per quello... 3 Concordo col rimo commento, magari tornano Manni o Thilo 2 Boltendahl e Ritt sembravano piuttosto affiatati. Solo un paio d\'anni fa hanno anche fondato gli Hellryder. Chissà: screzi recenti, punti di vista differenti, ritorni,... Vedremo... 1 Ottima notizia. Chitarrista senz’altro solido e preparato, ma ordinario e privo di alcun guizzo, che non ha certo salvato gli ultimi album dalla piattezza mestierante nella quale sono caduti. Speriamo in qualche ritorno di spessore o in qualche giovane entusiasta, capace di dire la sua…