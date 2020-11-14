WIND ROSE: pubblicato il video di ''Mine Mine Mine!''

15/09/23
BOLT GUN
The Tower
15/09/23
APOTHEUS
Ergo Atlas
15/09/23
BLIND EQUATION
Death Awaits
15/09/23
BLOOD AOTH
Lost In An Eternal Silence
15/09/23
WAR OF AGES
Dominion
15/09/23
RONNIE ROMERO
Too Many Lies, Too Many Masters
15/09/23
GRIDLINK
Coronet Juniper
15/09/23
NIGHT VERSES
Every Sound Has A Color In The Valley Of Night pt. 1
15/09/23
EUNOMIA
The Chronicles of Eunomia Part II
15/09/23
BRUJERIA
Esto Es Brujeria
13/09/23
SETH + AND OCEANS... + ATTIC + BLOODSPHEMY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
13/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
BLAH BLAH - TORINO
14/09/23
BEING AS AN OCEAN
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
14/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
CRAZY BULL - GENOVA
14/09/23
OF FEATHER AND BONE + GUTLESS + UNCTORIS
BLACK INSIDE, VIA I MAGGIO 2 - LONATE CEPPINO (VA)
15/09/23
IX MIDGARD VIKING FOLK FEST
OSTERIA DA BORTOLINO, VIA PONTE 8 - VIADANA (MN)
15/09/23
ISAAK + DUNE AURORA
BLAH BLAH VIA PO 21 - TORINO
15/09/23
Q.S.P.E.T. FEST (DAY 1)
GIARDINI SONORI, STRADONE FARNESE 39-41 - PIACENZA
15/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
MONSTERS A-LIVE - PRATO
15/09/23
CONTROCORRENTE FEST 5
PIAZZA ANDREA AIMERITO - SANTENA (TO)