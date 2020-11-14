     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/09/23
BOLT GUN
The Tower

15/09/23
APOTHEUS
Ergo Atlas

15/09/23
BLIND EQUATION
Death Awaits

15/09/23
BLOOD AOTH
Lost In An Eternal Silence

15/09/23
WAR OF AGES
Dominion

15/09/23
RONNIE ROMERO
Too Many Lies, Too Many Masters

15/09/23
GRIDLINK
Coronet Juniper

15/09/23
NIGHT VERSES
Every Sound Has A Color In The Valley Of Night pt. 1

15/09/23
EUNOMIA
The Chronicles of Eunomia Part II

15/09/23
BRUJERIA
Esto Es Brujeria

CONCERTI

13/09/23
SETH + AND OCEANS... + ATTIC + BLOODSPHEMY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

13/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
BLAH BLAH - TORINO

14/09/23
BEING AS AN OCEAN
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

14/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
CRAZY BULL - GENOVA

14/09/23
OF FEATHER AND BONE + GUTLESS + UNCTORIS
BLACK INSIDE, VIA I MAGGIO 2 - LONATE CEPPINO (VA)

15/09/23
IX MIDGARD VIKING FOLK FEST
OSTERIA DA BORTOLINO, VIA PONTE 8 - VIADANA (MN)

15/09/23
ISAAK + DUNE AURORA
BLAH BLAH VIA PO 21 - TORINO

15/09/23
Q.S.P.E.T. FEST (DAY 1)
GIARDINI SONORI, STRADONE FARNESE 39-41 - PIACENZA

15/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
MONSTERS A-LIVE - PRATO

15/09/23
CONTROCORRENTE FEST 5
PIAZZA ANDREA AIMERITO - SANTENA (TO)
WIND ROSE: pubblicato il video di ''Mine Mine Mine!''
12/09/2023 - 19:04 (57 letture)

RECENSIONI
78
75
75
ALTRE NOTIZIE
12/09/2023 - 19:04
WIND ROSE: pubblicato il video di ''Mine Mine Mine!''
24/04/2023 - 12:57
METALITALIA.COM FESTIVAL: dentro i Wind Rose ed altri
09/04/2023 - 09:29
POWERWOLF: online la cover di ''Werewolves of Armenia'' fatta dai Wind Rose
07/11/2022 - 11:42
EREBOR METAL FEST: i dettagli della prima edizione con Wind Rose e Ulvedharr
20/10/2022 - 17:26
WIND ROSE: ecco il lyric video di ''The Breed of Durin''
29/09/2022 - 11:35
ALESTORM: in Italia per un concerto con Gloryhammer e Wind Rose
25/09/2022 - 07:53
WIND ROSE: in arrivo la riedizione dei primi due album
09/06/2022 - 14:49
WIND ROSE: ascolta la nuova ''Fellows Of The Hammer''
08/03/2022 - 18:39
WIND ROSE: dettagli e singolo del nuovo album ''Warfront''
14/11/2020 - 19:00
WIND ROSE: pubblicano il live video di ''Mine Mine Mine''
ULTIME NOTIZIE
13/09/2023 - 00:48
COREY TAYLOR: ‘‘We Are the Rest’’ è il nuovo singolo da ‘‘CMF2’’
13/09/2023 - 00:44
STEVEN WILSON: ascolta ‘‘Rock Bottom’’ con Ninet Tayeb
13/09/2023 - 00:43
BUCKCHERRY: il video ufficiale di ‘‘Let's Get Wild’’
12/09/2023 - 22:21
SORCERER: rivelati i primi dettagli del nuovo album
12/09/2023 - 22:13
NEBULA: è deceduto Tom Davies
12/09/2023 - 22:06
TILL LINDEMANN: ecco ''Zunge'' dal suo nuovo album solista
12/09/2023 - 21:49
SUFFOCATION: in arrivo a novembre il nuovo album, nel 2024 in Italia per un concerto
12/09/2023 - 21:43
CRUCIAMENTUM: ecco i dettagli di ''Obsidian Refractions''
12/09/2023 - 21:39
RISING WINGS: in streaming un singolo da ''Reach''
12/09/2023 - 21:34
SYLOSIS: online la clip di ''Descent''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     