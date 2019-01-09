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The Tower

15/09/23
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Ergo Atlas

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Death Awaits

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Too Many Lies, Too Many Masters

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Coronet Juniper

15/09/23
NIGHT VERSES
Every Sound Has A Color In The Valley Of Night pt. 1

15/09/23
EUNOMIA
The Chronicles of Eunomia Part II

15/09/23
BRUJERIA
Esto Es Brujeria

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13/09/23
SETH + AND OCEANS... + ATTIC + BLOODSPHEMY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

13/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
BLAH BLAH - TORINO

14/09/23
BEING AS AN OCEAN
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

14/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
CRAZY BULL - GENOVA

14/09/23
OF FEATHER AND BONE + GUTLESS + UNCTORIS
BLACK INSIDE, VIA I MAGGIO 2 - LONATE CEPPINO (VA)

15/09/23
IX MIDGARD VIKING FOLK FEST
OSTERIA DA BORTOLINO, VIA PONTE 8 - VIADANA (MN)

15/09/23
ISAAK + DUNE AURORA
BLAH BLAH VIA PO 21 - TORINO

15/09/23
Q.S.P.E.T. FEST (DAY 1)
GIARDINI SONORI, STRADONE FARNESE 39-41 - PIACENZA

15/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
MONSTERS A-LIVE - PRATO

15/09/23
CONTROCORRENTE FEST 5
PIAZZA ANDREA AIMERITO - SANTENA (TO)
SORCERER: rivelati i primi dettagli del nuovo album
12/09/2023 - 22:21 (55 letture)

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