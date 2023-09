CIRITH UNGOL: in arrivo a ottobre il nuovo album ''Dark Parade''

13/09/2023 - 18:47 (191 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 9 Forever Black e\' stato un gran ritorno...infinito rispetto per la storia,infinito rispetto per i Cirith Ungol! 8 Felicissimo della notizia e brano di qualità. 7 Grande pezzo per un album che arriva nel momento giusto per questo tipo di sonorità! Band immensa e sottovalutata allo stesso tempo. 6 Bella!! 5 Per me come in tutti i dischi che ho: io e i chitarristi andiamo d\'accordo, molto. Io e il cantante, poco. 4 Daje, li attendevo! 3 Album non ne hanno mai sbagliati ed il singolo promette molto bene! 2 Che spettacolo 🤘band immensa 1 Questa sì merita