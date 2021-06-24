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The Chronicles of Eunomia Part II

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BEING AS AN OCEAN
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

14/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
CRAZY BULL - GENOVA

14/09/23
OF FEATHER AND BONE + GUTLESS + UNCTORIS
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15/09/23
IX MIDGARD VIKING FOLK FEST
OSTERIA DA BORTOLINO, VIA PONTE 8 - VIADANA (MN)

15/09/23
ISAAK + DUNE AURORA
BLAH BLAH VIA PO 21 - TORINO

15/09/23
Q.S.P.E.T. FEST (DAY 1)
GIARDINI SONORI, STRADONE FARNESE 39-41 - PIACENZA

15/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
MONSTERS A-LIVE - PRATO

15/09/23
CONTROCORRENTE FEST 5
PIAZZA ANDREA AIMERITO - SANTENA (TO)

15/09/23
HELL IN THE CLUB
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

16/09/23
METALITALIA.COM FESTIVAL (day one)
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
APOSTOLICA: online un nuovo singolo
13/09/2023 - 22:19 (60 letture)

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