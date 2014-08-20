DRAGONFORCE: ascolta il nuovo singolo ''Doomsday Party''

15/09/23
FABRICANT
Drudge To The Thicket
15/09/23
ALKALOID
Numen
15/09/23
WAR OF AGES
Dominion
15/09/23
APOTHEUS
Ergo Atlas
15/09/23
BLIND EQUATION
Death Awaits
15/09/23
BLOOD INCANTATION
Luminiscent Bridge
15/09/23
BOLT GUN
The Tower
15/09/23
RONNIE ROMERO
Too Many Lies, Too Many Masters
15/09/23
GOTLAND
Rise
15/09/23
THORN (US)
Evergloom
15/09/23
IX MIDGARD VIKING FOLK FEST
OSTERIA DA BORTOLINO, VIA PONTE 8 - VIADANA (MN)
15/09/23
ISAAK + DUNE AURORA
BLAH BLAH VIA PO 21 - TORINO
15/09/23
Q.S.P.E.T. FEST (DAY 1)
GIARDINI SONORI, STRADONE FARNESE 39-41 - PIACENZA
15/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
MONSTERS A-LIVE - PRATO
15/09/23
CONTROCORRENTE FEST 5
PIAZZA ANDREA AIMERITO - SANTENA (TO)
15/09/23
HELL IN THE CLUB
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
16/09/23
METALITALIA.COM FESTIVAL (day one)
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
16/09/23
MARLENE KUNTZ
VILLA ANGARAN SAN GIUSEPPE, VIA CÀ MOROSINI, 41 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
16/09/23
PIERPAOLO CAPOVILLA E I CATTIVI MAESTRI
ROCK X GRAMSCI – ALES (OR)
16/09/23
STEVE GADD
BLUE NOTE VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO