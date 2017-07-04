SHINING (SWE): disponibile all'ascolto il brano ''Fidelis Ad Mortem''

20/09/23
KILL DEVIL HILL
Seas of Oblivion
21/09/23
FINAL GASP
Mourning Moon
21/09/23
GREAT MASTER
Montecristo
22/09/23
KEN Mode
Void
22/09/23
PERMUTATION
Transience
22/09/23
BY FIRE AND SWORD
Glory
22/09/23
DEATH DEALER UNION
Initiation
22/09/23
NEVER OBEY AGAIN
End of an Era
22/09/23
STARBENDERS
Take Back the Night
22/09/23
SUFFER YOURSELF
Axis of Tortures
16/09/23
METALITALIA.COM FESTIVAL (day one)
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
16/09/23
MARLENE KUNTZ
VILLA ANGARAN SAN GIUSEPPE, VIA CÀ MOROSINI, 41 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
16/09/23
PIERPAOLO CAPOVILLA E I CATTIVI MAESTRI
ROCK X GRAMSCI – ALES (OR)
16/09/23
STEVE GADD
BLUE NOTE VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO
16/09/23
IAN PAICE BAND PLAYS DEEP PURPLE
DRUSO VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
16/09/23
SONS OF ROCK METAL FEST
ANFITEATRO COMUNALE, PIAZZA ANTONINO CASU – MORES (SS)
16/09/23
METAL MANIAC PARTY VOL. 2
TUNE MUSIC LAB, VIA UDINE 128A - PORDENONE
16/09/23
Q.S.P.E.T. FEST (DAY 2)
GIARDINI SONORI, STRADONE FARNESE 39-41 - PIACENZA
16/09/23
BCR FEST
SOTTOTETTO SOUND CLUB, VIA VIADAGOLA 16 - BOLOGNA
16/09/23
WEIRD FEST
CASILINO SKY PARK, VIALE DELLA BELLA VILLA 106 - ROMA