ANGRA: disponibile la clip di ''Tide of Changes''

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qualcosanelculo
Sabato 16 Settembre 2023, 22.10.00
3
Porca troia che canzone!! ritornello fantastico fra l\'altro...bravi,avanti cosi🤘🏻
progster78
Sabato 16 Settembre 2023, 20.02.11
2
Ottima prova di Andreoli,bel pezzo.
Ivan75
Sabato 16 Settembre 2023, 19.06.43
1
L\'intro non mi dice molto, ma poi il pezzo cresce molto bene. Bravi come sempre a mettere insieme tecnica ed espressività. Ottima prova vocale.
RECENSIONI
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