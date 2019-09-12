MEMORIES OF OLD: pubblicato il nuovo singolo

20/09/23
ORDALIA
Odes for Victory
20/09/23
KILL DEVIL HILL
Seas of Oblivion
21/09/23
GREAT MASTER
Montecristo
21/09/23
FINAL GASP
Mourning Moon
22/09/23
DEATH DEALER UNION
Initiation
22/09/23
VERDERBNIS
Paria
22/09/23
GRYMHEART
Hellish Hunt
22/09/23
BY FIRE AND SWORD
Glory
22/09/23
APOSTOLICA
Animae Haeretica
22/09/23
LORD OF THE LOST
Blood & Glitter (Cassetta)
17/09/23
METALITALIA.COM FESTIVAL (day two)
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
17/09/23
MILANO HARDCORE PUNK 1980-2015…2023
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
17/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
17/09/23
HERYOS
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
17/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
17/09/23
BENTHOS + PROSPECTIVE
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO
18/09/23
ALTARS + FOSSILIZATION + CLAUSTRUM
BARRIO’S, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO
19/09/23
SQUID
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO
19/09/23
FRED WESLEY & THE NEW JBS
BLUE NOTE VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO
19/09/23
ALTARS + FOSSILIZATION + KYBALION
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA - ROMA