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LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

17/09/23
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17/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

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HERYOS
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

17/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

17/09/23
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ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

18/09/23
ALTARS + FOSSILIZATION + CLAUSTRUM
BARRIO’S, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO

19/09/23
SQUID
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

19/09/23
FRED WESLEY & THE NEW JBS
BLUE NOTE VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO

19/09/23
ALTARS + FOSSILIZATION + KYBALION
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA - ROMA
THEOCRACY: disponibile all'ascolto la titletrack del nuovo album
17/09/2023 - 11:35 (45 letture)

RECENSIONI
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