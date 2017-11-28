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PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

17/09/23
HERYOS
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

17/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

17/09/23
BENTHOS + PROSPECTIVE
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

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ALTARS + FOSSILIZATION + CLAUSTRUM
BARRIO’S, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO

19/09/23
SQUID
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

19/09/23
FRED WESLEY & THE NEW JBS
BLUE NOTE VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO

19/09/23
ALTARS + FOSSILIZATION + KYBALION
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA - ROMA
MYRKUR: ecco la clip di ''Mothlike''
17/09/2023 - 11:43 (74 letture)

Rob Fleming
Domenica 17 Settembre 2023, 16.07.33
1
Quando esce il cd gli do un ascolto serio, sino ad ora quello che ho ascoltato mi è piaciuto
RECENSIONI
70
55
ARTICOLI
07/12/2017
Live Report
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
Circolo Magnolia, Milano (MI), 28/11/2017
 
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