MYRKUR: ecco la clip di ''Mothlike''

20/09/23
ORDALIA
Odes for Victory
20/09/23
KILL DEVIL HILL
Seas of Oblivion
21/09/23
FINAL GASP
Mourning Moon
21/09/23
GREAT MASTER
Montecristo
22/09/23
APOSTOLICA
Animae Haeretica
22/09/23
REBAELLIUN
Under the Sign of Rebellion
22/09/23
MERCENARY
Soundtrack To The End of Times
22/09/23
STARBENDERS
Take Back the Night
22/09/23
DOMINO DRIVE
Smoke and Mirrors
22/09/23
ASET
Astral Rape
17/09/23
METALITALIA.COM FESTIVAL (day two)
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
17/09/23
MILANO HARDCORE PUNK 1980-2015…2023
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
17/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
17/09/23
HERYOS
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
17/09/23
PRETTY BOY FLOYD + THE MIDNIGHT DEVILS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
17/09/23
BENTHOS + PROSPECTIVE
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO
18/09/23
ALTARS + FOSSILIZATION + CLAUSTRUM
BARRIO’S, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO
19/09/23
SQUID
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO
19/09/23
FRED WESLEY & THE NEW JBS
BLUE NOTE VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO
19/09/23
ALTARS + FOSSILIZATION + KYBALION
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA - ROMA