UFOMAMMUT: annunciano il nuovo EP ''Crookhead''

21/09/23
FINAL GASP
Mourning Moon
21/09/23
GREAT MASTER
Montecristo
22/09/23
PROFANATICA
Crux Simplex
22/09/23
NEVER OBEY AGAIN
End of an Era
22/09/23
APOSTOLICA
Animae Haeretica
22/09/23
DOMINO DRIVE
Smoke and Mirrors
22/09/23
VERDERBNIS
Paria
22/09/23
MERCENARY
Soundtrack To The End of Times
22/09/23
RISING WINGS
Reach
22/09/23
ASET
Astral Rape
21/09/23
GOD IS AN ASTRONAUT
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO
21/09/23
PAUL WELLER
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO, 83 - BOLOGNA
21/09/23
CHERUBS + CANI SCIORRI + GLESNE
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
22/09/23
GOD IS AN ASTRONAUT
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO (PG)
22/09/23
PAUL WELLER
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
22/09/23
ROMA SUMMER FEST
VIA PIETRO DE COUBERTIN, 30 - ROMA
22/09/23
ESCUELA GRIND
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA
22/09/23
FESTA DELLO SPORTIVO 2023
CODOGNO RUGBY CLUB, VIALE DUCA A.D\'AOSTA - CODOGNO (LO)
22/09/23
BACKFLIP GRIND HC FEST (DAY 1)
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
22/09/23
VENETOROCK FESTIVAL (day 1)
RADIO CITY MUSIC HALL VIA PALESTRO 62 - PADOVA