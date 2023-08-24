ASH PRISON: online il nuovo album ''Future Torn''

22/09/23
VERDERBNIS
Paria
22/09/23
STARBENDERS
Take Back the Night
22/09/23
MERCENARY
Soundtrack To The End of Times
22/09/23
APOSTOLICA
Animae Haeretica
22/09/23
HEART OF A COWARD
This Place Only Brings Death
22/09/23
LORD OF THE LOST
Blood & Glitter (Cassetta)
22/09/23
REBAELLIUN
Under the Sign of Rebellion
22/09/23
DEATH DEALER UNION
Initiation
22/09/23
WORMHOLE
Almost Human
22/09/23
ROCKETT LOVE
Galactic Circus
22/09/23
GOD IS AN ASTRONAUT
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO (PG)
22/09/23
PAUL WELLER
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
22/09/23
ROMA SUMMER FEST
VIA PIETRO DE COUBERTIN, 30 - ROMA
22/09/23
ESCUELA GRIND
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA
22/09/23
FESTA DELLO SPORTIVO 2023
CODOGNO RUGBY CLUB, VIALE DUCA A.D\'AOSTA - CODOGNO (LO)
22/09/23
BACKFLIP GRIND HC FEST (DAY 1)
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
22/09/23
VENETOROCK FESTIVAL (day 1)
RADIO CITY MUSIC HALL VIA PALESTRO 62 - PADOVA
22/09/23
THE BONE MACHINE
MONSTERS A-LIVE, VIA DINO SACCENTI 33 - PRATO
23/09/23
SPRING ATTITUDE FESTIVAL 2023
STUDI DI CINECITTÀ - ROMA
23/09/23
SPRING ATTITUDE FESTIVAL
STUDI DI CINECITTÀ - ROMA