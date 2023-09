BRUCE DICKINSON: annunciato il nuovo album ''The Mandrake Project''

22/09/2023 - 08:26 (307 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 Non sarà quella la copertina, calmatevi pure. 5 I migliori dischi di Bruce solista sono con…Adrian Smith. Sono tutti comunque lavori pregevoli, e non vedo l’ora che venga pubblicato.spero anche che siano tutti pezzi brevi e non i mappazzoni Maideniani… 4 Pur svociato com\'è da anni, con Roy Z in veste sia di produttore che compositore e quindi senza le lagne interminabili e senili di Harris e la produzione inesistente dello yesman Shirley potrebbe uscirne qualcosa di buono. Molto probabilmente meglio di qualsiasi parto degli Iron Maiden degli ultimi 15 anni (e vabè, ci vorrebbe anche poco...). 3 .....in primis quelle defonseca versione alta. 2 Bella notizia, sempre amato il Bruce solista, e poi, il video sopra, che ricordi... gli anni in cui ho scoperto i maiden e il Metal. Quel disco l\'ho consumato. Che tempi... 1 Non vedo l\'ora, ma sulla copertina si poteva far di meglio